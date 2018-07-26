Акции Facebook обвалились на 24%

Акции социальной сети Facebook обвалились на 24% после закрытия основных торгов в США в среду, 25 июля. Это было вызвано тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков.

Как отмечает DW, акционеры Facebook всего за несколько минут суммарно потеряли около $150 млрд. Основатель соцсети Марк Цукерберг, по оценкам Bloomberg, мог потерять до $17 млрд. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме — за 2018 год они выросли на 23%.

В квартальном отчете Facebook говорится, что выручка компании за квартал выросла на 42% и достигла $13,2 млрд. Аналитики ожидали, что она увеличится до $13,3 млрд. Впервые с 2015 года результаты Facebook оказались хуже, чем полагали аналитики.