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#Россия и мир

Крымская Декларация США

26.07.2018

Государственный департамент США принял жесткое заявление по Крыму, проводящее прямые паралелли с событиями 1940 года

25 июля на сайте Государственного департамента США была выложена «Крымская декларация» , в которой в самых жестких выражениях осуждается аннексия Россией Крымского полуострова. Декларация отсылает к известной в истории внешней политики Декларации , названной по имени тогдашнего исполняющего обязанности госсекретаря США в правительстве Франклина Делоне Рузвельта  Самнера Уэльса ( Sumner Welles )  1940 года, в которой осуждалась аннексия СССР стран Балтии .Таким образом, сегодняшние власти США проводят прямые параллели между событиями, предшествовавшие Второй Мировой войне, и событиями 2014 года.
В Декларации 2018 года говорится:
Россия, вторгшись на Украину в 2014 году  и аннексировав  Крым , тем самым стремиилась  подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может изменить границы другого государства посредством  силы. Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом, подписав Устав Организации Объединенных Наций и взяв на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот основополагающий принцип, который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте (1975 года —NT.) , является одним из базовых  принципов, на котором зиждется  наша общая безопасность.

Как мы  говорили об этом  в Декларации Уэллса 1940 году,  так и сейчас Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику, которая не приемлет признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России захватить Крым и заявляют о необходимости поддерживать  политику призванную восстановить  территориальную целостность Украины.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о поддержке которых она заявляла, призывают  прекратить оккупацию Россией Крыма. Поскольку демократические государства стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны отстаивать нашу приверженность международному принципу суверенного равенства и уважать территориальную целостность других государств. Действия Россиb ( в отношении Украины — NT.) недостойны великой страны м ведут к изоляции России от международного сообщества.

 

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