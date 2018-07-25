Зоя Светова о деле 74-летнего "госизменника Виктора Кудрявцева"

Знаете, я конечно, черепаха Тортила и меня вроде бы уже ничем не удивишь. Но дело 74 -летнего "госизменника Виктора Кудрявцева" меня все-таки зацепило. Ведь это абсолютно дурная бесконечность. Два года назад, когда я была членом ОНК , в "Лефортово" мы обнаружили 76 -летнего Владимира Лапыгина, коллегу Виктора Кудрявцева. Потом я встретилась с его адвокатами, семьей, прочитала, что он писал о своем деле и уверена на 100 процентов: он не виновен. А вот теперь в той камере, в которой он сидел год назад, сидит в арестантской робе его коллега тоже ученый - Виктор Кудрявцев, который, кстати, в его защиту подписал открытое письмо Путину вместе с другими видными учеными. Вдумайтесь : на обыск к нему домой эфэсбешники пришли с врачом, чтобы оказать , в случае чего медицинскую помощь его пожилой жене. Они весь обыск ее на таблетках держали. А самого Кудрявцева оперативник в маске прямо с постели поднял и увез на допрос. Как это водится, у Кудрявцева адвокат по назначению. Наверное, милая женщина, которая сегодня присутствовала вместе с ним у следователя ФСБ Чабана на предъявлении обвинения. Хотя прекрасно знала, что у Кудрявцева есть адвокаты по соглашению - Иван Павлов и Евгений Смирнов . И они должны были там присутствовать. Знал об этом и следователь. Но он законных адвокатов на следственные действия не допустил. Вы спросите, для чего это делается? Ответ: чтобы оказать давление на пожилого , 74-летнего арестанта, страдающего диабетом, не так давно перенесшего инфаркт. Нельзя , чтобы в дело вступил независимый адвокат. Человека надо сломать психологически. Это ведь тоже пытки. Лефортовские пытки. В чью бредовую голову могла прийти идея о том, что ученый такого уровня, всю сознательную жизнь проработавший на СССР, а потом и на Россию, может продать Родину? Кстати, никаких денег и символики стран НАТО(а искали) у Кудрявцева не нашли. Думаю, что и счетов в странах НАТО- тоже не нашли и не найдут. Главный вопрос: почему молчит научное сообщество? Кто защитит Виктора Кудрявцева? Помню, как в похожей ситуации бреда все мы бросились на защиту Светланы Давыдовой, многодетной матери с грудным младенцем. Это иная ситуация - проще всего схватить пожилого человека, шантажировать его здоровьем, детьми, женой, требуя признаний. И никто за него не заступиться. Кстати, Владимира Лапыгина все таки до приговора держали под домашним арестом. Прошло два года и тренд еще больше ужесточился. Теперь можно и не церемониться. Подумаешь, 74 года ..... Заграничный паспорт у него забрали и понятно, что он никуда не скроется. Но ведь в СИЗО посидит и признает вину- с доказательствами видно у следствия туговато....