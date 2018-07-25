Обвиняемым по делу «Зимней вишни» смягчили обвинения

Обвинения предъявлены гендиректору компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, его подчиненному Александру Никитину, а также пожарному Сергею Генину.

Как пишет «КоммерсантЪ», предпринимателям следователи переквалифицировали вменяемые преступления на более легкие. Изначально Полозиненко и Никитину инкриминировалось выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, но в итоге их обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. По первому обвинению им грозило до 10 лет лишения свободы, по второму — до семи лет.

У начальника пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина состав преступления не изменился — это допущенная при тушении огня и спасении посетителей ТРЦ халатность

В четверг планируется обвинить еще четверых фигурантов.