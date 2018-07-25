Владельцы британских офшоров должны будут раскрыть имена

Офшорные владельцы британской собственности будут вынуждены раскрыть себя. Иначе им грозят штрафы или даже тюремное заключение, пишет The Guardian. Новые требования накладываются законопроектом о борьбе с отмыванием денег.

Издание отмечает, что дорогая недвижимость в Британии часто приобретается офшорными компаниями, а отсутствие регулирования позволяет им отмывать деньги, полученные в результате коррупционных преступлений.

Согласно новому законопроекту, иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны будут назвать своих настоящих владельцев в общедоступном регистре. Реестр облегчит правоохранителям борьбу с преступными активами.

В законопроекте вводится и наказание для лиц, стремящихся обойти реестр, в том числе:

- запрещается иностранной компании продавать или арендовать имущество без объявления фактического владельца, за несоблюдение грозит штраф или лишение свободы до 5 лет;

- до двух лет лишения свободы и штраф могут получить те, кто откажется от регистрации или попытается подать ложную информацию.