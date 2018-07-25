В США придумали, как мешать РФ зарабатывать на оружии

Решено не вводить ограничительные меры в отношении Индии, Вьетнама и Индонезии. Для остальных партнеров России поблажек не будет, а давление на одну из стран — Турцию — решено усилить превентивно, пишет «КоммерсантЪ».

Вводить ограничения в отношении стран, закупающих российское оружие, требует принятый в 2017 году закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Однако администрация президента Дональда Трампа пыталась отстоять право самостоятельно решать, кого наказывать, а кого нет. Среди стран, наказание которых в Белом доме считают контрпродуктивным, назывались Индия, Вьетнам и Индонезия. Власти США пытаются сами активно развивать отношения с этими государствами и опасаются, что санкции подорвут этот процесс.

Согласованная в ночь на вторник профильными комитетами Сената и Палаты представителей версия закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год разрешает не вводить ограничительные меры в отношении трех перечисленных выше стран. Однако это исключение будет носить временный характер и может быть пересмотрено, если указанные страны не начнут «уменьшать свою зависимость от российского военно-промышленного комплекса».

Между тем закон предусматривает наказание Турции за намерение закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400 – под угрозой оказались планы приобретения Турцией американских самолетов F-35. Анкара получит истребители, только если Белый дом выполнит четыре условия:

- представит законодателям доклад о том, какими последствиями чревато сотрудничество между Турцией и Россией в военно-технической сфере;

- представит законодателям доклад о возможных последствиях отказа США от поставок Турции F-35;

- составит прогноз развития американо-турецких отношений;

- даст гарантии того, что Турция не получит доступа к американским технологиям.

Члены Палаты представителей проголосуют за компромиссный вариант бюджета до конца июля, а сенаторы — до конца лета. Затем документ ляжет на стол Дональда Трампа. Всего на военные нужды предполагается выделить $716 млрд.