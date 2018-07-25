План выхода

Компания En+, подконтрольная Олегу Дерипаске, попросила подразделение Минфина США, отвечающее за санкции (OFAC), временно исключить из санционного списка ее, а также «Русал». Это необходимо, чтобы компании успели выполнить финальную часть комплекса мер по выходу из-под санкций.

Как пишут «Открытые медиа», со ссылкой на лоббистскую компанию Mercury, которая представляет в США интересы председателя совета директоров En+ Грегори Баркера, En+ договаривается с ВТБ о списании кредитов.

Также En+ ведет работу с Олегом Дерипаской и его семьей по передаче их активов одобренной OFAC организации или трасту. Компания рассчитывает открыть счет-эскроу или замороженный счет, на который будет поступать доход от акций Дерипаски. Это гарантирует, что российский миллиардер не получит никакой финансовой выгоды от участия в компании до тех пор, пока остается под санкциями.

En+ просит завершить сделку с компанией-трейдером Glencore, которая была заморожена из-за введения санкций. Glencore планировал конвертировать свои 8,75% акций Rusal в акции En+.

En+ просит OFAC принять решение о временной отмене санкций не позже 5 августа. В этот день заканчивается период, представленный Минфином США резидентам США для завершения части сделок с компаниями Дерипаски. Между тем, на август-сентябрь у En+ запланировано большое количество транзакций, в том числе нуждающихся в одобрении регуляторов, которые будет фактически невозможно провести под санкциями США.