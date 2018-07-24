Будущее в погонах

Образование, позволяющее работать в силовых структурах, гарантирует наиболее успешное трудоустройство в будущем, уверены 63,4% молодых специалистов, работающих в этой сфере. Такие данные приводят сотрудники Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС в своем мониторинге «Стратегии профессионального развития молодежи», пишет РБК.



Также уверены в будущем юристы (63,6%) и специалисты в области информационных технологий (61,9%). Наименее перспективными, по мнению респондентов, оказались профессии работника в сфере торговли, ученого и рабочего.



В последние годы в России были сделаны серьезные инвестиции в реформу полиции, которые изменили отношение к ней в лучшую сторону в глазах молодежи, отмечает эксперт Агентства стратегических инициатив Евгений Сженов.

Отдельно в рамках опроса молодым людям также было предложено выбрать виды деятельности, которые позволят получать «приличную» зарплату и сделать карьеру. Лидирующие позиции в этом рейтинге заняли варианты «предприниматель», «юрист» и «работник финансовой сферы».