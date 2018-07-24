Смерть в колонии

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий.
«По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии», — рассказали в управлении Следственного комитета.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия после публикации «Новой газеты» об избиении заключенного в местной колонии. Шестеро сотрудников ИК были задержаны.
В ближайшее время в каждом территориальном органе службы будет создана комиссия по «проведению проверки всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы и специальных средств за прошедший год, а также организации служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и в строгих условиях содержания».
«Персональную ответственность за качественное и непредвзятое проведение мероприятий будет нести начальник территориального органа. При выявлении превышения полномочий сотрудниками УИС каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка и в отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения», — отметили в пресс-службе ФСИН России.