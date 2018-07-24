Смерть в колонии

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий.

«По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии», — рассказали в управлении Следственного комитета.