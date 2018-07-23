Страшные приключения "новичка" в Британии

Отряд из четырех россиян, одна из которых женщина, —был направлен в английский город Солсбери, чтобы убить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, цитирует газета «Daily Mail” некий доклад, в котором содержится ссылка на источник в британской военной разведке MI6.





Предполагается, что группа киллеров, связанная с Главным разведывательным управлением РФ, прилетела в Британию 3 марта 2018 года и покинула ее 5 марта.

Британская станция радиоперехвата на Кипре расшифровала закодированное послание в Россию, в котором говорилось «Посылка доставлена».

Рейсовый самолет Аэрофлота, которым, как предполагается, улетела из Британии в Москву четверка отравителей, впервые снова появился в Лондоне 30 марта, и был тщательно осмотрен британским пограничным контролем, который назвал это «рутинной проверкой».

Идентифицировать четверку отравителей и установить их фальшивые имена, под которыми они прилетели в Британию, помогла программа автоматического распознавания лиц, с помощью которой специалисты проанализировали 4000 часов видеозаписей камер наблюдения и сопоставили их с полетными листами пассажиров.

Воздействию «новичка» на сегодняшний день подверглись пятеро; одна из них – Дон Стерджесс – умерла, остальные были в критическом состоянии по меньшей мере несколько дней.

Британская газета Daily Mail , которой удалось добраться до этого доклада, пишет об «уникальной 30-часовой миссии покушения на убийство в Солсбери», проведенной отрядом российских разведчиков, специально тренированных для того, «чтобы находить и наказывать предателей»

Исполнители



Четверка, в состав которой, по данным газеты, входила одна женщина, была направлена в провинциальный город Солсбери для убийства двойного агента Сергея Скрипаля. Двое в отряде были непосредственными исполнителями задания, и еще двое их страховали на случай неудачи или провала. «Многочисленные источники говорят, что бригада исполнителей могла состоять из бывших или действующих агентов ГРУ, неизвестных британской разведке MI6, и они, возможно, летели из Москвы в Лондон одним рейсом с дочерью Юлией Скрипаль 3 марта», —пишет газета.

Отец и дочь Скрипаль заболели и впали в бессознательное состояние во второй половине дня 4 марта, а четверка избавилась в тот же день от контейнера с «новичком», замаскированным под бутылочку духов, в тихом гордском парке «Сады Королевы Елизаветы», где ее непосчастливилось найти через четыре месяца гулявшей в парке местной паре – Дон Стерджесс и Чарли Роули.

Через 30 часов после прибытия в Лондон, 5 марта, четверка россиян покинула столицу Британии рейсом Аэрофлота, пишет Дейли Мейл. В тот же день британская станция перехвата на Кипре расшифровала закидированное сообщение в Москву, содержавшее фразы: «Посылка доставлена» и «совершен успешный выход».

30 марта один из самолетов компании Аэрофлот по прилете в Лондон подвергся тщательному осмотру в аэропорту Хитроу, который британская сторона назвала «рутинным». По данным газеты, это был тот самый самолет, которым отряд исполнителей улетел из Лондона в Москву 5 марта. Осмотр самолета вызвал резкие протесты в России и со стороны российского посольства в Лондоне, приславшего в Хитроу своих дипломатов.

Накануне телекомпании CNN стало известно, как при помощи компьютерной программы по автоматическому распознаванию лиц полиции и спецслужбам удалось после отсмотра четырех тысяч часов видеозаписей идентифицировать членов группы, прилетевших в Лондон 3 марта и покинувших его 5 марта и являющихся теперь главными подозреваемыми в атаке 4 марта на Скрипалей и убийстве Дон Стерджесс спустя четыре месяца. В результате анализа полетных листов британским спецслужбам стали известны поддельные имена, которыми воспользовались члены группы во время своего задания.

Жертвы



Сергей Скрипаль – советский, российский военный разведчик, завербованный британским агентом во время своей службы в Испании в 1995 году.



После возвращения из Испании руководил управлением кадров ГРУ РФ, и знал всех российских военных разведчиков за рубежом. Передавал эти данные своему куратору в MI6. Продолжал встречаться с коллегами из ГРУ после ухода в отставку в 1999 году и продолжал передавать сведения британской разведке, получая за это оплату наличными и на свой банковский счет, открытый в Испании.

В конце 2004 года он был арестован ФСБ РФ по обвинению в госизмене. Приговорен к 13 годам колонии строгого режима. В 2010 был помилован одновременно с еще тремя заключенными по аналогичным обвинениям и обменян на 11 российских «спящих» шпионов, живших в США под прикрытием и выданных другим российским разведчиком («группа Анны Чапман»). Скрипаля включили в обмен, производившийся американцами с русскими, по настоятельной просьбе MI6, считавшей его своим особо ценным агентом.

Владимир Путин, занимавший в 2010 году пост премьер-министра РФ, принял особое участие в судьбе «группы Анны Чапман», возвращении этих 11 разведчиков с семьями в Россию и их трудоустройстве ( как и почему нелегалов раскрыли в США NT подробно писал здесь ). Он тогда же сделал несколько заявлений о предателях Родины, самыми известными из которых были фразы «Предатели всегда плохо кончают», «Они сами загнутся» и «30 сребренников колом встанут у них в горле» . И хотя Путин тогда же сказал , что в России нет спецподразделений, которые занимаются устранением предателей, в последующие годы произошло несколько странных смертей тех, кого считали двойными агентами или/и предателями.

Например, полковник СВР Александр Потеев, выдавший ту самую «группу Анны Чапман», на которую обменяли Скрипаля, погиб в США в 2016 году при невыясненных обстоятельствах в возрасте 64 лет. В 2010 году подавился за ужином дома в США куском мяса и умер бывший заместитель резидента СВР в Нью-Йорке Сергей Третьяков , сотрудничавший с американской разведкой как минимум с 2000 года и завербовавший того же Потеева.

Скрипаль, проживавший со своей семьей в городе Солсбери, неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, считался «особым случаем», поскольку он был офицально помилован тогда президентом России Дмитрием Медведевым не скрылся за рубеж, как другие, а стал частью межстранового обмена разведчиками. До нападения на него 4 марта считалось, что он получил пожизненную индульгенцию.

Скрипаль в Англии читал обучающие лекции британским спецслужбам и сотрудничал с некоторыми бывшими разведчиками-ветеранами, в том числе – с частным расследовательским бюро Orbis Business Intelligence бывшего сотрудника британской МИ-6 Кристофера Стила , обнародовавшего и передавшего американцам «русское досье» на Дональда Трампа. В Солсбери, неподалеку от Скрипаля проживал и его бывший куратор из MI6, завербовавший его в 1995 году.

Жизнь Скрипаля в Британии и до его знакомства с «новичком» не была безоблачной. В 2012 году умерла от рака его 59-летняя жена. В 2017 году в возрасте 43 лет внезапно умер его сын Александр во время поездки в Россию. Оба они похоронены в Солсбери. Дочь Юлия 33 лет жила в последние годы в Москве, откуда и приехала навестить отца и была отравлена вместе с ним 4 марта 2018 года. Скрипаль находился в больнице, в критическом, а затем тяжелом состоянии, до 18 мая. Юлия Скрипаль оправилась раньше, и была выписана из больницы 9 апреля. После выписки из госпиталя дочь, а затем и отец были размещены в секретном месте под присмотром полиции, где остаются и до сих пор.

Способ убийства



О том, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества именно военного назначения, разрабававшегося в позднем СССР, сначала заявила специализированная лаборатория в Портон-Даун, расположенная неподалеку от города Солсбери. Это впоследствии подтвердили привлеченные Великобританией специалисты Организации по запрещению химического оружия, которые проанализировали и образцы вещества, и кровь Скрипалей.

Сразу после установления названия вещества, которым были отравлены Скрипали, стали появляться неподтвержденные сообщения о том, что контроль над запасами «новичка», видимо, был действительно утрачен государством, и, вероятно, что уже очень давно. Причастные к его разработке эксперты делились слухами о том, что часть запасов могла быть продана частным лицам еще во времена СССР и/или вскоре после его распада, говорили, что его запасы были в Узбекистане и в некоторых других бывших советских республиках. Президент Чехии сделал неожиданное заявление о том, что на территории его страны были запасы «новичка». Многие эксперты задним числом стали связывать резонансные и странные смерти предпринимателей и оппозиционных политиков в лихие 1990-е, сходные по симптомам с теми, что наблюдались у Скрипалей, с возможным применением «новичка». Фигурировали, в частности, смерти предпринимателя Ивана Кивелиди и его секретаря (отравление веществом, нанесенным на телефонную трубку в офисе Кивелиди), а также гибель журналиста и политика Юрия Щекочихина.

Многие эксперты, в том числе советские специалисты, работавшие над «новичком» в закрытой лаборатории Шиханы в Саратовской области, подтвердили, что группа веществ под общим названием «новичок» никогда не выводится из организма полностью, и, раз попав в него, постоянно ведет разрушительное действие. За время после отравления Скрипалей всплыло несколько историй о том, как «новичком» случайно отравилось на разных стадиях разработки несколько из его создателей. Все они были после этого неработоспособны до конца жизни, и умирали постепенно от отказа различных органов. 17 июля нынешнего года Путин выпустил распоряжение о закрытии с 1 января 2019 года закрытого административно-территориального образования Шиханы, где находилась эта лаборатория.

Непредвиденные жертвы



Полиция Великобритании много недель и месяцев искала закрытый контейнер (цилиндр, коробку, бутылку), в котором яд был доставлен к дверной ручке. Она собрала 400 различных улик и образцов, но найти флакон из-под духов с «новичком» внутри «посчастливилось» парочке из маленького городка Эймсбери в 15 минутах езды от Солсбери – Роули и Стерджесс - во время их прогулки в парке «райцентра». После того, как они оказались в госпитале, полиция обнаружила флакон в их квартире. Британская военная лаборатория Портнум-Даун подтвердила, что содержимое является тем самым «новичком», которым отравили Скрипалей, образцы так же переданы в две лаборатории Организации по запрещению химического оружия при ООН, которые идентифицировали «новичок» и в первый раз.

Вот хронология этих событий:

29 июня, пятница. Дон Стерджесс, ее бойфренд Чарли Роули и их приятель Сэм Хобсон поехали в Солсбери на шоппинг, потом гуляли в Садах Королевы Елизаветы. В этот вечер они нашли где-то флакон.

Позже (когда – пострадавший пока не может вспомнить) Стерджесс «подушилась» содержимым флакона – нанесла его на запястья и потерла их друг о друга. Затем флакон оказался в руках Роули, и каким-то образом раскололся. Капля содержимого попала ему на ладонь. Он опять-таки не помнит, когда это произошло.

30 июня, суббота, утро. Стерджесс плохо себя чувствует, изо рта у нее идет пена, и появляются галлюцинации. Роули вызывает «скорую помощь», ее увозят в больницу.

30 июня, суббота, день. Роули с Хобсоном заходят в аптеку за выписанным ему метадоном. Затем они посещают летний праздник в баптисткой церкви, и возвращаются в квартиру Роули.

30 июня, суббота, вечер. У Роули появляются те же симтомы, что утром у Стерджесс, и его забирают в госпиталь.

1 июля, понедельник. Полиция предупреждает местных наркоманов, что есть подозрения, что в округе циркулирует зараженный героин или крэк-кокаин.

2 июля, вторник. В округе объявлена тревога в связи с подозрениями, что пара Стерджесс-Роули отравилась нервно-паралитическим веществом военного назначения.

3 июля, среда, вечер. Эксперты военной лаборатории Портон-Даун подтверждают, что пара отравилась той же самой субстанцией «новичок», что и Сергей и Юлия Скрипаль в начале марта.

8 июля, воскресенье. Дон Стерджесс умерла в госпитале. Чарли Роули продолжает находиться там же в тяжелом состоянии.

20 июля, пятница. Роули выписан из госпиталя. Он не может вернуться в свою квартиру, опечатанную полицией. Для полиции он остается ключевым свидетелем, и его продолжают допрашивать, пытаясь добиться всех сведений, которые он в состоянии вспомнить. Полиция ограничивает его общение с внешним миром: ему дают специальный мобильный телефон без фотокамеры и доступа в интернет и запрещают смотреть телевидение и читать газеты. В телефонном разговоре со своим братом Роули мечтает о выпивке, говорит, что заперт в комнате, что ему дают очень много лекарств. По словам брата, голос у него слабый и как будто «пьяный».

Известно, что полиция опрашивала свидетелей, знакомых с Дон Стерджесс и Чарли Роули, и показывала им фотографию какого-то мужчины. Полицию интересовало, не видели ли они этого мужчину с потерпевшими. Свидетели говорят, что их спрашивали и о женщине, но ее фотографию не показывали.

Практически все специалисты по нервно-паралитическим веществам военного применения, в том числе его разработчики, говорили, что «новичок» смертелен. Тем не менее, единственной его непосредственной жертвой стала пока Дон Стерджесс, а Сергей Скрипаль, против которого, собственно, и была направлена атака, до сих жив.

Одним из факторов, сыгравших в этом роль, скорее всего, была близость военной лаборатории Портон-Даун, которая находится всего в нескольких милях от Солсбери. Британские спецслужбы очень сдержанно говорят о ее роли в этой истории, но можно предположить, что, зная о советских разработках и о возможных утечках страшного вещества, там могли заниматься этими вопросами. Со времени создания «новичка» прошло несколько десятилетий, и за это время фармакология, в том числе военного назначения, прошла большой путь.

Вил Мирзаянов, один из людей, близких к разработке А234 (официальное название вещества), в недавнем интервью высказал предположение, что отец и дочь Скрипали, возможно, остались живы благодаря тому, что этот убивающий агент быстро разлагается и теряет свои убойные свойства от воды – и, видимо, тот, кто нанес его на ручку двери, не знал об этом. В марте в Британии стояла очень дождливая погода, и вода могла изменить силу воздействия препарата.

Если догадка Мирзаянова правильна, то получается, что об этом качестве не знал и тот исполнитель, кто выбросил закрытый флакон в парке , а не бросил его открытым в воду, где «новичок» ,видимо, растворился бы без следа. Вместо этого флакон остался в публичном месте, где почти неминуемо был бы найден кем-то совершенно непричастным, возможно, даже ребенком. С другой стороны, открыв флакон, киллер мог и сам отравиться : «новичком», как говорят разработчики, очень легко отравиться, он очень летуч, и проникает быстро сквозь кожу и дыхательные пути.

В последние дни полиция обратилась к населению Солсбери и окрестностей с призывом не поднимать и не трогать найденные коробочки, цилиндры, флаконы, шприцы, иголки, куски пластмассы и другие аналогичные предметы.





Подготовила Ирина Демченко, Лондон — специально для NT