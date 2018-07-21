США вкладываются в армию Украины

Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине $200 млн в рамках сотрудничества в области безопасности, сообщается на сайте Пентагона и на странице посольства Украины в Вашингтоне в Facebook. Вообще помощь США Украине в сфере безопасности с 2014 года превысила $1 млрд.

Средства будут направлены на предоставление Киеву военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку военных.

«Решение Вашингтона <…> свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии», — отмечают в украинском посольстве.

Конкретные сроки поставок техники и оборудования будут определены позже.



В июне Киев заявлял, что в 2019 году США могут направить на поддержку Украины $691 млн, что на $70 млн больше, чем в 2018. По линии военного ведомства США будут выделены $250 млн, а по линии внешнеполитического — $441 млн.

