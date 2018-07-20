Хакеры из ГРУ. Новые подробности

9 из 12 человек, перечисленных в обвинительном заключении Большого жюри США, следствие связывает с войсковой частью 26165, которая еще в советское время занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ. Как пишет «Радио Свобода», сегодня специалисты части также занимаются компьютерными технологиями.
Часть сотрудничает с рядом московских математических гимназий и лицеев. Так командир части Виктор Нетыкшо заключал договоры о подготовке учеников к поступлению в Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России и в целевые группы Войсковой части вузов технического профиля.
Как выяснили авторы расследования «Радио Свобода», еще один обвиняемый американцами россиянин Дмитрий Бадин в 2014 году участвовал в конференции для хакеров, посвященной «слежке, взлому и национальным особенностям кибервойны».