Хакеры из ГРУ. Новые подробности

9 из 12 человек, перечисленных в обвинительном заключении Большого жюри США, следствие связывает с войсковой частью 26165, которая еще в советское время занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ. Как пишет «Радио Свобода», сегодня специалисты части также занимаются компьютерными технологиями.

Часть сотрудничает с рядом московских математических гимназий и лицеев. Так командир части Виктор Нетыкшо заключал договоры о подготовке учеников к поступлению в Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России и в целевые группы Войсковой части вузов технического профиля.

В расследовании издания The Insider, опубликованном весной 2017 года, утверждалось, что один из военнослужащих части был причастен ко взлому электронной почты президента Франции Эммануэля Макрона.

Как выяснили авторы расследования «Радио Свобода», еще один обвиняемый американцами россиянин Дмитрий Бадин в 2014 году участвовал в конференции для хакеров, посвященной «слежке, взлому и национальным особенностям кибервойны».