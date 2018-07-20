Космическая измена

Следственная группа ФСБ в рамках дела о госизмене начала обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, пишет «КоммерсантЪ».

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, не вдаваясь в подробности, эти сведения источников издания подтвердил: «Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам».

Оперативники проверяют информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. «Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — сказал один из собеседников «Ъ».

ЦНИИМаш является головной научной организацией «Роскосмоса», его сотрудники, имевшие соответствующую форму допуска, обладали информацией о многих тонкостях и нюансах гиперзвуковых разработок оборонного характера. Пайсон также работал в институте, после чего перешел в фонд «Сколково» на должность директора по науке кластера космических технологий и телекомуникаций. С «Роскосмосом» он начал плотно сотрудничать в 2014 году, когда ОРКК возглавлял Игорь Комаров: по предложению последнего он и возглавил аналитический центр при корпорации.