Путин предложил Трампу референдум на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу провести под эгидой международных организаций референдум на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР для определения их статуса.

Путин рассказал о своем предложении Трампу на закрытой встрече с российскими дипломатами 19 июля, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Референдум необходим для разрешения конфликта на Донбассе. По данным собеседника агентства, Трамп попросил Путина не оглашать идею референдума на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки, чтобы у президента США было время обдумать предложение. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, сказав только, что «обсуждались некоторые новые идеи» по разрешению конфликта.

США и Европейский союз неоднократно обвиняли Россию в отправке военных и оружия для поддержки сепаратистов на востоке Украины, отмечает Bloomberg. При этом Путин, выступая в Хельсинки, говорил о проведении референдума в Крыму в 2014 году, которым было оправдано присоединение полуострова к территории России.

В четверг, 19 июля, Трамп назвал саммит «большим успехом» и указал на Украину как на одну из обсуждаемых проблем, не предоставив при этом подробностей.

В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины также было объявлено о проведении референдумов, в результате которых регионы заявили о независимости. Но их законность не признали США и Евросоюз, а Украинские власти назвали «фарсом». В 2017 году Путин подписал указ о признании паспортов и других документов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.