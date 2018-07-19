Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок, Дмитрий Динзе сегодня посетил своего подзащитного в колонии. По его словам, состояние осужденного ухудшилось с момента последнего визита защитника, сообщает «Радио Свобода».

«Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный», — рассказал адвокат, уточнив, что режиссер «ходит сам».

По словам Динзе, две недели назад у Сенцова был второй «кризис по здоровью», его хотели госпитализировать, чтобы начать полноценное принудительное кормление и вливать больше смеси. Но Сенцов отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. По словам адвоката, Сенцов содержится в палате и с голодовки уходить не собирается. Говорит: «Сколько меня хватит, столько и протяну».

Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в террористической деятельности, 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.