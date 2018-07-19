«Сколько меня хватит, столько и протяну»

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок, Дмитрий Динзе сегодня посетил своего подзащитного в колонии. По его словам, состояние осужденного ухудшилось с момента последнего визита защитника, сообщает «Радио Свобода».
«Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный», — рассказал адвокат, уточнив, что режиссер «ходит сам».
Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в террористической деятельности, 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.