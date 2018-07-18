12 воздержавшихся

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская АО уклонились от положительной оценки пенсионной реформы.

Такие данные приводит фонд «Петербургская политика». Эксперты разделили регионы по уровню реакции на проект правительства о повышении пенсионного возраста. Максимальную оценку регион получил, если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации. При отсутствии очевидной реакции или негативной позиции, как произошло с вышеупомянутыми регионами, ставилась оценка «0».

Среди регионов, получивших максимальное количество баллов эксперты называют Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский, Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.

Власти Москвы получили «0», так как мэр Сергей Собянин воздерживается от комментариев по поводу реформы, а Мосгордума отложила рассмотрение документа до выборов мэра. Московская область получила 5 баллов, благодаря одобрению реформы Мосолбдумой, которая при этом указала на целесообразность внесения ряда изменений в законопроект.