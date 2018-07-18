12 воздержавшихся

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская АО уклонились от положительной оценки пенсионной реформы.
Такие данные приводит фонд «Петербургская политика». Эксперты разделили регионы по уровню реакции на проект правительства о повышении пенсионного возраста. Максимальную оценку регион получил, если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации. При отсутствии очевидной реакции или негативной позиции, как произошло с вышеупомянутыми регионами, ставилась оценка «0».
Власти Москвы получили «0», так как мэр Сергей Собянин воздерживается от комментариев по поводу реформы, а Мосгордума отложила рассмотрение документа до выборов мэра. Московская область получила 5 баллов, благодаря одобрению реформы Мосолбдумой, которая при этом указала на целесообразность внесения ряда изменений в законопроект.