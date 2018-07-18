Браудер ответил Путину

Глава фонда Hermitage Capital и главный лоббист «Акта Магнитского» в США и Европе Уильям Браудер отверг обвинения президента РФ Владимира Путина о финансировании им кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Утверждение Путина о том, что Браудер пожертвовал $400 млн Хиллари Клинтон, финансист назвал «смехотворными» в своей колонке в журнале Time. «Я никогда не делал политических пожертвований для Хиллари Клинтон или любого другого кандидата», — пишет Браудер.

О $400 млн на кампанию Клинтон от Браудера Путин говорил во время пресс-конференции в Хельсинки.

«Деловые партнеры господина Браудера незаконным образом заработали в России более $1,5 млрд, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединенных Штатах, но деньги эти в Соединенные Штаты перевели: $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон», — заявил президент РФ.

Позже в Генпрокуратуре уточнили, что Путин оговорился, а речь шла о $400 тыс.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном вмешательстве России в выборы президента США и предъявленные 12 сотрудникам ГРУ обвинения по этому делу, Путин сказал, что Россия готова допросить офицеров при условии официального запроса спецпрокурора США Роберта Мюллера, но в ответ США должны допустить россиян к материалам, которые есть у американской стороны, а также позволить российским следователям допросить Браудера.

На это заявление Браудер напомнил, что является гражданином Великобритании.

«Хотя я родился в Америке, я эмигрировал в Соединенное Королевство 29 лет назад и стал гражданином Великобритании. Если он действительно хочет меня, пусть лучше поговорит с Терезой Мэй, у которой может быть несколько слов для него, после того как российские агенты использовали отравляющее вещество «Новичок» в Солсбери», — пишет Браудер в Time.

Вообще заявление российского президента Браудер не считает пустой угрозой. Он связывает преследование с принятием «Акта Магнитского», принятие которого лоббировал Браудер. По его словам, этот закон может быть применен к офшорному состоянию Путина.