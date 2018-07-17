Close

#Политика

Генпрокуратура хочет допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера

17.07.2018

В Генпрокуратуре России назвали имена сотрудников спецслужб и госслужащих США, которых хотят допросить по делу главы фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера

«Это сотрудники Агентства национальной безопасности США: Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера, Светлана Энгерт забирала похищенные материалы уголовного дела из России, Александр Шварцман, который опекал Браудера в период его пребывания в США, Джим Роут, агент ЦРУ, который фактически являлся и является финансовый распорядитель Браудера, Роберт Отто, до января 2017 года заместитель начальника разведывательного управления США, Дэвид Крэмер в недавнем прошлом помощник госсекретаря, Джонатан Винер, помощник сенатора Кэрри, сотрудник Госдепартамента, Кайл Паркер в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США. Это и всем известный Майкл Макфол, бывший посол США в России, под его руководством в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле Магнитского», — сказал начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Интерфакс»

Накануне в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов о возможном вмешательстве России в выборы президента США и предъявленные 12 сотрудникам ГРУ обвинения по этому делу за несколько дней до саммита, Путин сказал, что Россия готова допросить офицеров при условии официального запроса спецпрокурора США Роберта Мюллера, но в ответ США должны допустить россиян к материалам, которые есть у американской стороны, а также позволить российским следователям допросить главу фонда Hermitage Capital и главного лоббиста «Акта Магнитского» в США и в Европе Уильяма Браудера. 

В России Браудер заочно приговорен к заключению за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Браудер является автором бестселлера Red Notice («Красный Циркуляр») о коррупционной природе власти и бизнеса в России, которая по-русски вышла только на Украине: The New Times публиковал главу из этой книги. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.