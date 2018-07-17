100 лет со дня расстрела царской семьи

Церковь причислила царскую семью к лику святых, но до сих пор не признала подлинность их останков. Накануне памятной даты Следственный комитет РФ опубликовал новые результаты расследования уголовного дела об убийстве.

«Следствием заново исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований. В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — говорится в сообщении ведомства.

В РПЦ, комментируя сообщение следователей, заявили, что рассмотрят выводы экспертов.

«Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — заявил представитель Церкви.

По его словам, после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу, проведение которых планирует СКР, итоги работы будут переданы Священноначалию РПЦ для последующего рассмотрения.

В ночь на 17 июля 2018 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Екатеринбурге. После состоялся традиционный Царский крестный ход.

Церемонии возложения цветов и различные акции памяти проходят в разных регионах России и в трех зарубежных государствах. В частности, память царской семьи почтят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге, Курске, Сочи, Челябинске, Республике Крым, Красноярском крае, а также в Боснии и Герцеговине, Италии и Сербии, сообщает ТАСС.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян не находят никакого оправдания расстрелу царской семьи, считая его чудовищным преступлением, а не справедливым воздаянием. Так считают 57% опрошенных социологами. Еще 29% думают, что смертная казнь — слишком большая расплата, однако Николай II должен был понести наказание. Лишь 3% полагают, что расстрел царской семьи был справедливым возмездием народа за ошибки императора.