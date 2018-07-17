ЕСПЧ на стороне Pussy Riot

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой ЕСПЧ присудил компенсации в размере €16 тыс., а Екатерине Самуцевич — €5 тыс. Помимо этого, власти РФ должны погасить судебные издержки на €11,7 тыс., говорится в постановлении суда.

Как отмечает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении заявителей запрет на пытки и бесчеловечное обращение, а также права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу самовыражения.

«Нарушение ст. 6 — право на справедливый суд — влечет отмену приговора и пересмотр дела», — сказал юрист.

В феврале 2012 года участницы Pussy Riot выступили в храме Христа Спасителя с «панк-молебном». После возбуждения уголовного дела о хулиганстве задержали и арестовали Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и назначил каждой по два года колонии общего режима.

В жалобе в ЕСПЧ они указали, что Россия нарушила запрет на пытки и бесчеловечное обращение, а также права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу самовыражения.