Россиянка задержана в Вашингтоне по подозрению в гослоббизме

Мария Бутина упоминалась в сообщении ТАСС от 2 апреля 2017 года в качестве члена правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" . Речь в заметке шла о скандале в связи с приездом Торшина в Вашингтон на так называемый "молитвенный завтра", где он должен был якобы встретиться с Дональдом Трампом, президентом США, а Бутина давала комментарии в связи с этим событием.
Как пишет американский портал Buzzfeed, Бутина приехала в США по студенческой визе — изучать международные отношения в American University, однсако, как считет ФБР, на самом деле "инфильтрировалась в американские организации, имеющие политический вес в США", для целей, которые преследовало российское государство.