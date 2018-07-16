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#Скандал

Россиянка задержана в Вашингтоне по подозрению в гослоббизме

16.07.2018

Марию Бутину связывают с запредом ЦБ Александром Торшиным
Мария Бутина , 29 лет, задержана сегодня в столице США, Вашингтоне , по подозрению в нелегальной деятельности в качестве агента иностранного государства, России, сообщается в официальном пресс-релизе Министерства юстиции США . В пресс-релизе говорится, что Бутина работала на некое российское государственное лицо, который был в законодательной власти, потом переместился в Центральный банк, и оказался в санкционном списке США. По описанию, этим лицом может быть Александр Торшин, зампред ЦБ, в прошлом член Совета федерации.
Мария Бутина упоминалась в сообщении ТАСС от 2 апреля 2017 года  в качестве члена правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" . Речь в заметке шла о скандале в связи с приездом Торшина в Вашингтон на так называемый "молитвенный завтра", где он должен был якобы встретиться  с Дональдом Трампом, президентом США, а Бутина давала комментарии в связи с этим событием. 
Как пишет американский портал Buzzfeed, Бутина приехала в США по студенческой визе — изучать международные отношения в  American University, однсако, как считет ФБР, на самом деле "инфильтрировалась в американские организации, имеющие политический вес в США", для целей, которые преследовало российское государство.

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