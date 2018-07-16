Акция Pussy Riot на финале ЧМ—2018

Четверо участников группы Pussy Riot вскорое после начала второго периода матча финала ЧМ—2018 между Хорватией и Францией выбежали на поле в форме полицейских. Они назвали свою акцию «Милиционер вступает в игру». Участников группы Pussy Riot волоком вытащили с поля и составили административные протоколы. Как пишет "Эхо Москвы"
, их обвиняют в нарушении правил поведения зрителей и в незаконном ношении форменной одежды.
Вот что говорится в заявлении Pussy Riot, которое они записали до акции: «Дорогой друг, ты, наверное знаешь, что в России нет правового государства и любой полицейский может просто ворваться в твою жизнь. Чемпионат мира прекрасно показал, какими могут быть полицейские в России, но что будет когда он закончится», — говорят активистки.