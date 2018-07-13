Замдиректора Эрмитажа получил условный срок за хищение 30 млн рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 500 тыс руб.

В декабре 2012 года Новиков заключил контракт с компанией «Балтстрой» на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца (Лабораторно-хранительский и административный корпус) на Дворцовой набережной, 30. Сумма контракта составила 1 млрд 184 млн 310 тыс. 500 руб.

После заключения контракта Новиков предложил управляющему «Балтстроя» Александру Коченову не выполнить часть работ, а излишне оплаченные средства разделить между собой.

«Способ и механизм хищения Новиков и Коченов согласовали в ходе личного неоднократного конспиративного общения. Заместитель директора Государственного Эрмитажа обязался скрыть факты невыполнения работ и подписать недостоверные акты о приемке, тем самым обеспечив перечисление на счет «Балстроя» денежных средств в полном объеме. Коченов предложил завысить объемы работ по усилению стен и сводов подвалов Запасного дома Зимнего дворца, так как этот вид реставрации специфичен и вероятность разоблачения низка», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге похищенные 30 млн 600 тыс. руб. были обналичены. Коченов передал Новикову 30 млн из них. Оба признали свою вину, дело слушалось в особом порядке.

Новиков и Коченов осуждены на два с половиной года лишения свободы условно. Новиков должен выплатить 500 тыс. руб. штрафа, а Коченов — 300 тыс.