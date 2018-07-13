Жизнь в кредит

За первые 5 месяцев года сбережения россиян выросли лишь на 1,3%, что является минимальным уровнем за последние несколько лет. В то же время розничное кредитование продолжает энергично восстанавливаться. Люди получают от банков гораздо больше кредитов, чем приносят своих сбережений, пишет Михаил Хромов в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

С корректировкой на изменение обменных курсов рост банковских вкладов населения в первые 5 месяцев 2018 года составил 330 млрд руб. (1,3%). Это самый низкий темп притока средств населения на банковские вклады за соответствующий период, начиная с 2014 года, когда наблюдался отток средств с банковских вкладов. Причем в мае рост вкладов приостановился, а их номинальный размер уменьшился за месяц на 7 млрд руб. Таким образом, в 2018 году сбережения россиян показывают наихудшие результаты за последние несколько лет, говорится в исследовании.

Обратная картина наблюдается на рынке банковского кредитования. За первые 5 месяцев года задолженность физлиц по банковским кредитам выросла на 883 млрд руб. (7,1%). В результате общий долг россиян по банковским кредитам уже достиг 13,5 трлн руб., что является очередным максимумом.

«Отношение долга к годовым доходам граждан пока не повысилось до докризисных максимумов — в конце 2014 г. этот показатель достигал 25%, а по итогам мая 2018 г. он составил 23,9%. Но текущее соотношение темпов роста доходов и долга свидетельствует, что максимум этого показателя может быть обновлен уже до конца текущего года», — говорит Хромов.

По его словам, динамика сбережений и розничного кредитования «демонстрирует переход домашних хозяйств к кредитной модели потребления». Превышение прироста кредитной задолженности над приростом банковских вкладов составило 553 млрд руб.

Замедление роста сбережений и ускорение роста кредитования является естественной реакцией для населения, стремящегося поддерживать определенный уровень жизни в условиях стагнирующих доходов, резюмирует Хромов.