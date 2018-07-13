«Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца. Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома», — говорится в прошении, которое публикует сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, обвинив в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая он объявил голодовку, требуя отпустить из российских тюрем украинских политзаключенных. Он заявляет, что является гражданином Украины, об этом говорят и документы ФСИН, однако в МВД настаивают на его российском гражданстве.

«Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день голодовки, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть», — рассказывал режиссер 3 июля в письме актрисе Римме Зюбиной.

О его удовлетворительном состоянии не раз заявляли представители ФСИН и уполномоченный по правам человека в России. Между тем, украинского уполномоченного к Сенцову так и не пустили, несмотря на договоренность президентов Владимира Путина и Петра Порошенко.