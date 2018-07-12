Хаос от Трампа

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил, что в ходе саммита союзники согласились поднять расходы на оборону «до невиданного ранее уровня», но некоторые его коллеги опровергают это.

«Мы добились невероятного прогресса. Все согласились значительно увеличить свои обязательства. Они поднимут их до уровней, о которых ранее даже не думали», — сказал президент США (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Трамп говорил партнерам, что они должны не просто соблюдать договоренность о тратах на оборону в 2% от ВВП, но и стремиться поднять расходы до 4%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в свою очередь исключил возможность увеличения расходов на оборону.



«Италия унаследовала определенные обязательства в отношении финансирования НАТО, которым мы не изменяли, поэтому дополнительных расходов не будет», — цитирует его ТАСС.



В настоящее время расходы Италии на оборону составляют около 1% ВВП.

Ни о каком увеличении расходов сверх согласованного, тем более немедленном, речи не шло, опроверг президент Франции Эммануэль Макрон слова Трампа.

«Коммюнике опубликовано еще вчера, оно очень детальное. В нем подтверждена цель по оборонным расходам в 2% ВВП к 2024 году И это все. Чтобы увеличить расходы с 2% до 4%, нужно время, это невозможно сделать просто так. Я даже не уверен, что это вообще полезно», — сказал он, передают «Ведомости» цитату по Financial Times.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что обсуждение было «чрезвычайно серьезным и напряженным».

«Президент США потребовал того, что обсуждается уже несколько месяцев: перераспределения расходов. Я подчеркнула, что мы уже на пути к этому и что это в наших взаимных интересах», — передала ее слова The Wall Street Journal, пишут «Ведомости».

«Все союзники ясно и четко услышали послание президента Трампа. Мы понимаем, что американский президент очень серьезно настроен по вопросу затрат на оборону», — сказал Столтенберг.

По мнению WSJ, последние заявления Трампа внесли еще больше хаоса в и без того трудный саммит НАТО. Попытка продемонстрировать единство перед встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля не удалась.