65 тысяч предателей

Алгоритмы Facebook, используемые для таргетирования рекламных сообщений, отметили 65 тысяч российских пользователей как заинтересованных в государственной измене. The Guardian пишет, что после того, как на это указали журналисты, компания удалила метки и алгоритм для обеспечения безопасности пользователей.

Хотя Facebook напрямую не раскрывает интересы пользователей третьим лицам, рекламодатели могут легко их выявить. Например, запустив рекламный таргетинг исключительно для пользователей, проживающих в России, и отмеченных как заинтересованных в измене, они могут узнать их IP-адреса. Издание отмечает, что эти инструменты может использовать государство для репрессий.

«Официально интернет не подвергается цензуре в России. Однако эти методы, которые Facebook, вероятно, невольно дал российским властям, значительно облегчают государственным органам систематически отслеживать лиц, помеченных как потенциальных предателей», — говорит эксперт по России Метте Скак из Орхусского университета.

Новость появилась на следующий день после того, как Facebook обнаружил, что предоставил привилегированный доступ к своему сайту почтовой службе Mail.Ru, которую западные СМИ связывают с Кремлем.