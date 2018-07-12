9 млрд руб. полковника Захарченко перечислены в бюджет

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По данным следствия, в 2014 году Захарченко с другим сотрудником правоохранительных органов инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий.
«Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс. за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им $5 млн», — говорится в собщении.
В 2016 году Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.Сейчас расследуются другие эпизоды получения взяток Захарченко, а более 9 млрд руб., изъятых у него, по решению Никулинского суда Москвы СКР перечислил на счет Казначейства России, они перечислены в бюджет.
30 мая стало известно о проверке по факту пропажи около €3 млн, изъятых у Захарченко.
О том, как у полковника МВД могли оказаться 9 млрд руб., читайте здесь.