9 млрд руб. полковника Захарченко перечислены в бюджет

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По данным следствия, в 2014 году Захарченко с другим сотрудником правоохранительных органов инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий.

«Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс. за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им $5 млн», — говорится в собщении.

В 2015 году Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту Захарченко сэкономил более 3 млн руб. при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно.

В 2016 году Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.