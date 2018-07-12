Неудобная реформа

Врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что не давал положительного заключения на правительственный законопроект о пенсионной реформе.

«В той редакции, в которой был закон, я не давал положительного заключения. Нужно собрать всю информацию. Нужно поговорить с населением. Пока рано что-то говорить. Нужно собрать отзывы и направить омским депутатам Госдумы, чтобы через них действовать», — сказал Бурков на пресс-конференции 12 июля, передает «ОмскИнфо».

Москва собирает отзывы на законопроект до конца текущей недели. В первом чтении он будет рассматриваться уже 19 июля. Когда омские власти намерены говорить с населением, собирать отзывы и направлять их в Госдуму, непонятно, отмечает «ОмскИнфо».

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что подготовил отрицательный отзыв на законопроект по изменению пенсионного возраста. Не согласился с реформой и парламент Якутии.



Правительство предлагает поднять в России пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Соцопросы показывают, что подавляющее большинство граждан выступают против этого. Для изменения ситуации власти запустили масштабную PR-кампанию.



10 июля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что «положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона». При этом он не уточнил, чьи это отзывы — парламентов или губернаторов.

