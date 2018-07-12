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#Политика

Неудобная реформа

12.07.2018

Глава Омской области уклонился от положительного отзыва на проект повышения пенсионного возраста

Врио губернатора Омской области Александр Бурков  заявил, что не давал положительного заключения на правительственный законопроект о пенсионной реформе.

«В той редакции, в которой был закон, я не давал положительного заключения. Нужно собрать всю информацию. Нужно поговорить с населением. Пока рано что-то говорить. Нужно собрать отзывы и направить омским депутатам Госдумы, чтобы через них действовать», — сказал Бурков на пресс-конференции 12 июля, передает «ОмскИнфо»

Москва собирает отзывы на законопроект до конца текущей недели. В первом чтении он будет рассматриваться уже 19 июля. Когда омские власти намерены говорить с населением, собирать отзывы и направлять их в Госдуму, непонятно, отмечает «ОмскИнфо».

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что подготовил отрицательный отзыв на законопроект по изменению пенсионного возраста. Не согласился с реформой и парламент Якутии. 

Правительство предлагает поднять в России пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Соцопросы показывают, что подавляющее большинство граждан выступают против этого. Для изменения ситуации власти запустили масштабную PR-кампанию.

10 июля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что «положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона». При этом он не уточнил, чьи это отзывы — парламентов или губернаторов. 

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