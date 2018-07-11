ЦБ принуждает банки выдавать меньше потребкредитов

Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска — это значит, что для них потребуется больше капитала, пишут «Ведомости». Сейчас кредит полной стоимостью 10–15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%. С сентября коэффициент для таких кредитов вырастет до 130%.

Суть в том, что при том же размере капитала банки смогут выдавать меньше кредитов, объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Сейчас на рынке нет беззалоговых кредитов по ставке меньше 10%, у многих банков это выбьет почву из-под ног, считает он.

ЦБ вводит нововведения для борьбы с ростом необеспеченных потребкредитов. Этой весной он составил 17,8% в месяц, а доходы в первом полугодии 2018 года по отношению к прошлому году выросли на 5%. Такое сочетание затрудняет обслуживание кредитов.