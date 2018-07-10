МВД решило взыскать ущерб за потерянные дубинки с фигурантов «болотного» дела

Через 6 с лишним лет после событий на Болотной площади 6 мая 2012 года Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО решило взыскать с Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева, а также с Алексея Гаскарова, Ильи Гущина, Александра Марголина и Елены Кохтаревой, которые были осуждены по «болотному» делу стоимость утраченного сотрудниками полиции имущества — 5 резиновых палок и 2 радиостанций «Волна», всего на сумму 43,8 тыс. руб.

Удальцов и Развозжаев уже получили повестки в суд, сообщают в «Левом фронте».

«Срок исковой давности по гражданским искам, связанным с «болотным» делом, истек в марте 2018 года, однако теперь неожиданно появилось исковое заявление. 11 июля на предварительном судебном заседании Удальцов и Развозжаев намерены выяснить, не нарушен ли истцом срок исковой давности, а также разобраться, почему иск предъявлен только к шести фигурантам «болотного» дела», — говорится в сообщении.