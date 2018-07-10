Процесс пошел

Вот так бывает: рвется там, где не ждешь. Во вполне лояльной республике Саха (Якутия), где в марте за Путина было подано 64.38% голосов, а явка была почти 71% , на заседании парламента — расширенного совета государственного собрания (Ил Тумэн) 9 июля 2018 года народные депутаты "обсудили проект постановления об отзыве парламента республики на проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста)", — сообщает пресс-служба Ил Тумэн. А по итогам этого обсуждения якутские депутаты решили законопроект не поддерживать.

И вот , почему. "Государством специально для граждан из числа малочисленных народов Севера установлено право на получение социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигших возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), учитывая, что уровень и продолжительность жизни малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации крайне низки. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года общая численность малочисленных народов Севера составила всего 244 тыс. чел. (0,17% от общей численности населения Российской Федерации)", — суммирует аргументы выступавших пресс-релиз.

Единственно, на что якутские депутаты готовы согласиться, так это на полугодовое повышение пенсионного возраста ( законопроект предусматривает шаг в один год). Но это, как следует из пресс-релиза, не будет касаться жителей Якутии — любое повышение пенсионного возраста не должно касаться "граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".

Спикер парламента республики Александр Жирков сообщил, что Ил Тумэн направит свое заключение по проекту пенсионной реформы в профильный комитет Государственной Думы. Какова будет реакция властей, и, прежде всего, Кремля — увидим. Пока все молчат. И вряд ли стоит чего-либо ждать до окончания ЧМ—2018. Любопытно и другое: позволят ли себе подобную вольность законодательные собрания других регионов России?





