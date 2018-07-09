Михаил Ходорковский о ЧМ—2018

Ни разу не болельщик (все свои дела с футболом закончил в 14 лет:), но чемпионат не только футбольное событие (а может и не столько футбольное:), во всяком случае в России. Поэтому регулярно слежу за комментариями на тему.

Вообще футбол оказался интересным проявителем реальной самоидентификации людей в национальном плане (национальном в смысле гражданской нации, а не этнической принадлежности).

Ведь гражданская нация это не только язык и история, а еще и общее в восприятии настоящего и будущего, причем когда общее важнее различий.

Сегодня, не до конца сформировавшаяся русская (российская) нация, испытывается на разрыв отношением к коррумпированному авторитаризму, к безумной централизации ресурсов и властных полномочий, к конфликтам с родственниками-соседями, когда пропало ощущение перспективы, любой человек, ощущающий себя частью российской гражданской нации, инстинктивно ищет возможность зацепиться хоть за что-то, что позволит сохранить столь важную общность до лучших времен.В этом плане у нас мало чего есть кроме школьной программы и Дня Победы, но и их пытается монополизировать Кремль.

Вот теперь футбол. Праздник, организованный за общенародные деньги, людьми, на эти деньги нанятыми.

Не без недостатков, но достойное качество организации, достойная игра нашей сборной, относительно приличное поведение полиции…

При этом, конечно, часть денег украдено, часть работ выполнена халтурно, власть пытается воспользоваться праздником, чтобы укрепить свои позиции и представить себя в лучшем свете в глазах мирового сообщества…

Как люди оценивают происходящее?

«Спасибо великому Путину за подаренный праздник!» - позиция холопов и корыстных лизоблюдов. Первые заведомо считают себя людьми второго сорта - «барин уделил нам малую толику! Возрадуемся!». Вторым наплевать на «высокие материи» - важна только близость к кормушке. И те и другие - не идентифицируют себя как часть гражданской нации. Одни в лучшем случае «подданные», другие просто паразиты в биологическом смысле. Русская гражданская нация будет создаваться без них.

«Чем хуже, тем лучше. Чем лучше, тем хуже. Все, что всех объединяет - на пользу режиму. Долой общие праздники…» - чтобы про себя не думали приверженцы такой позиции, объективно они ведут к разрушению русской гражданской нации, возможности создания российского национального государства.

Трудно осуждать тех, чья собственная жизнь под угрозой, кто потерял родных и близких «благодаря» Кремлю, кто просто ощутил себя частью другой нации, но страдает от боли по былому… Но как бы то ни было, если русская гражданская нация будет создана, то безотносительно к их желаниям.

«Это наш общий праздник! Пошли в ж..у все те, кто хочет его украсть…» Может это и не очень интеллигентно по форме, а так же не вполне корректно по отношению к тем, кто сопереживает людям, страдающим в застенках, но кто сказал, что строительство гражданской нации в стране с такой историей, как наша, будет выглядеть приятно для глаз?

Объединение людей вокруг участия своей страны в организации международного праздника - прекрасный элемент национального строительства и от всех нас зависело (и зависит) , чтобы он был именно им, а не тем, чем хотел бы его сделать Кремль - новым водоразделом внутри общества.