Олег Дерипаска продал долю в девелоперском бизнесе зятю главы Росгвардии

Владельцем 9% акций ООО «Главстрой-инвест», воходящего в строительное подразделение холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, стал Юрий Чечихин, которого называют зятем главы Росгвардии Виктора Золотова.Об этом пишет РБК. Компания «Главстрой-инвест» на 100% владеет компанией «Главстрой-СПб», которая строит два жилых комплекса в Петербурге и один в Московской области. Всего у компании действуют разрешения на строительство 521 тыс. кв. м жилой недвижимости.
Гендиректор Colliers Int. в Петербурге Андрей Косарев, исходя из стоимости земли и строящихся объектов, оценивает стоимость 9% «Главстрой-СПб» примерно в 4 млрд руб. без учета долга.
С 1 июля вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве жилой недвижимости, которые ужесточили требования к застройщикам. Как считает генеральный директор Key Capital Сергей Камлюк, возможно, изменение в составе акционеров компании Олега Дерипаски стало нужно для усиления административных возможностей.