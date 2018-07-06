Отстояли. Пока

МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в отношении Екатерины Конновой. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата. В настоящее время по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — сказала Волк.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле будут отслеживать ход расследования резонансного уголовного дела.

«Здесь не должно быть места формальному подходу, и конечно, это требует особого внимания. Безусловно, мы обратим на это внимание», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В отношении москвички Екатерины Конновой ранее возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ее задержали при попытке продать несколько микроклизм с диазепамом, оборот которого с 1 августа 2013 в России ограничен Она приобрела их в интернете для больного сына. Позже решила продать излишки лекарства также через интернет, но покупателями оказались сотрудники полиции.

История вызвала общественный резонанс. В случае тюремного заключения Конновой, ее сын отправился бы в интернат, где уход за ним был бы не столь качественным, как дома. Существовала реальная угроза его жизни.