США и Китай начали торговую войну

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира официально началась в пятницу утром, когда администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.
«Пошлины, которые вступили, несомненно, вызовут быстрое возмездие со стороны Пекина», — пишет The New York Times.Газета не ошиблась. Контрмеры Китая вступили в силу после вступления в силу тарифных мер США, заявили в МИД Китая, передает Bloomberg. Действия США могут повредить бизнесу во всем мире, они нарушают правила ВТО, заявил представитель МИД КНР.
ТАСС со ссылкой на таможенную службу Китая уточняет, что ответные пошлины введены на 800 товаров из США на сумму $34 млрд.
В Минкоммерции Китая отметили, что действия США являются типичным буллингом в торговой области, серьезно угрожают безопасности глобальной производственной цепочки и цепочки ценности, препятствуют восстановлению мировой экономики, вызывают потрясения на глобальном рынке, распространяются на многие невинные транснациональные корпорации, простые предприятия и потребителей. Эти действия не принесут пользу, а наоборот, нанесут ущерб интересам компаний и народа США, передает агентство «Синьхуа».