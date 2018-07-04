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Мособлизбирком закупает крышки для банок

04.07.2018

Мособлизбирком закупит крышки для консервирования, рюкзаки и шоколад на 31 млн руб.

Тендер на «изготовление информационной продукции для избирателей в период подготовки и проведения выборов губернатора Московской области» будет разыгран 23 июля, пишет РБК со ссылкой на документы сайта госзакупок. 

Подрядчик должен поставить Мособлизбиркому 3 млн «крышек для консервирования (завинчивающихся)», 1,5 млн значков и 50 тыс. шоколадок. Кроме того, Мособлизбирком получит более 20 тыс. предметов, в том числе 4 тыс. календарей на магните, 600 футболок, 500 кружек, рюкзаки, ручки и блокноты. Сувениры поступят во все 73 территориальные избирательные комиссии Московской области и в Мособлизбирком.

Юристы партии «Яблоко», обнаружившие госзакупку, обратились в УФАС и прокуратуру с просьбой проверить тендер на возможное нарушение закона о конкуренции и Гражданского кодекса. Они считают указанные в тендере сроки исполнения контракта слишком маленькими.

«Сроки малореальные, но обычно заказчики аргументируют это тем, что поставщики могут на свой страх и риск готовить продукцию заранее, — заявил РБК директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. — В данном случае это продукция с символикой и нельзя списать на то, что она уже была на складах».

9 сентября в Подмосковье состоится голосование за главу региона.

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