Мособлизбирком закупает крышки для банок

Мособлизбирком закупит крышки для консервирования, рюкзаки и шоколад на 31 млн руб.Тендер на «изготовление информационной продукции для избирателей в период подготовки и проведения выборов губернатора Московской области» будет разыгран 23 июля, пишет РБК со ссылкой на документы сайта госзакупок.
Подрядчик должен поставить Мособлизбиркому 3 млн «крышек для консервирования (завинчивающихся)», 1,5 млн значков и 50 тыс. шоколадок. Кроме того, Мособлизбирком получит более 20 тыс. предметов, в том числе 4 тыс. календарей на магните, 600 футболок, 500 кружек, рюкзаки, ручки и блокноты. Сувениры поступят во все 73 территориальные избирательные комиссии Московской области и в Мособлизбирком.
Юристы партии «Яблоко», обнаружившие госзакупку, обратились в УФАС и прокуратуру с просьбой проверить тендер на возможное нарушение закона о конкуренции и Гражданского кодекса. Они считают указанные в тендере сроки исполнения контракта слишком маленькими.
«Сроки малореальные, но обычно заказчики аргументируют это тем, что поставщики могут на свой страх и риск готовить продукцию заранее, — заявил РБК директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. — В данном случае это продукция с символикой и нельзя списать на то, что она уже была на складах».
9 сентября в Подмосковье состоится голосование за главу региона.