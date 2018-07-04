За покушением на лидера Черногории стоял Кремль

Новый доклад Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute, США) раскрывает новые подробности продолжающегося расследования попытки свергнуть правительство Черногории накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года. Участники расследования утверждают, что виновата в этом Россия, пишет журнал Newsweek. (Перевод сайта Inopressa).

Еще в декабре 2016 года сообщалось, что власти Черногории объявили в международный розыск двух граждан России и трех граждан Сербии. Их подозревали в организации попытки вооруженного госпереворота. Сейчас россияне находятся на родине, а в Черногории их судят заочно.

Как пишет Newsweek, экономист и бывший коммунист, который повел Черногорию в направлении НАТО, Мило Джуканович доминировал на политической сцене страны со времен получения ею независимости; по некоторым данным, он был другом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Также под его руководством был приватизирован главный алюминиевый завод страны и продан Олегу Дерипаске. Дерипаска поспособствовал политической карьере Джукановича, наняв для него консультантом Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, говорится в статье.

Однако отношения Джукановича с российскими олигархами распались, когда страна встала на путь интеграции с Западом. В декабре 2015 года правительство официально приняло приглашение НАТО вступить в альянс.

По мнению экспертов, интересы России в Черногории выходят за пределы туризма. В течение нескольких лет Москва добивалась разрешения на использование черногорских портов для дозаправки и ремонта военных судов, которые используются для крупных операций, таких как в Сирии. Но Джуканович отверг эти притязания. В ответ Россия решила наделить властью людей, которые бы повернули вспять евроатлантическую интеграцию страны и позволили России закрепиться там.

Но заговор провалился. По сообщениям, черногорские чиновники получили сигнал от своих сербских коллег, предупредивших о присутствии российских военных чиновников в стране. За четыре дня до выборов Мирко Велимирович, бывший полицейский, признался в участии в заговоре и оказании помощи в перевозке оружия. Российские военные, поняв, что заговор был раскрыт, покинули страну.

«Попытка переворота стала показателем продолжающейся вовлеченности России в события в регионе. Черногория является тому примером. Это демонстрирует способность России использовать жесткую силу и подпольные методы для подрыва и дестабилизации региона», — считает эксперт по России в Atlantic Council Марк Симаковски.Россия официально отвергает причастность к событиям в Черногории.