РБК: муниципальный фильтр в Подмосковье пройдут шесть кандидатов

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со ссылкой на источники близкие к администрации Московской области, соперниками Воробьева станут заместители председателя Мособлдумы от парламентских партий — Константин Черемисов (КПРФ), Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») и Кирилл Жигарев (ЛДПР). Для регистрации им понадобится поддержка депутатов «Единой России», так как подписей своих муниципальных депутатов в области им не хватит. Также со сбором подписей помогут лидеру регионального отделения партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой. Пройдет регистрацию и президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин — бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» идет на выборы от Партии роста.
Не позднее 5 июля они должны собрать подписи 196 муниципальных депутатов и глав районов или городских округов. Подписи нужно получить не менее чем в 51 муниципальном образовании. Выборы губернатора Подмосковья состоятся в единый день голосования 9 сентября.
Принять участие в выборах планировали также депутат Нарофоминского городского округа Алексей Дуленков (ПАРНАС), депутат Чеховского округа Николай Дижур («Яблоко»), бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин («Родина»), и Владимир Рязанов («Коммунисты России»).