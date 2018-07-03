Опасная профессия

Более половины из убитых журналистов погибли в Афганистане, Мексике, Сирии, США и Йемене, сообщается в докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign.
В Афганистане в смерти репоретров виновны террористы, в Мексике преступные группировки. В Йемене и Сирии журналисты были убиты в ходе боевых действий при освещении продолжающегося конфликта. Соединенные Штаты попали в список из-за атаки на редакцию Capitol Gazette в Мэриленде, в результате которой в конце июня погибли пять человек.
Press Emblem Campaign решительно осуждает эти нападения и призывает правительства привлечь виновных к ответственности. В организации призвали ООН создать международный механизм, который поможет судебным властям в странах, столкнувшихся с конфликтами или внутренним насилием, привлечь к ответственности виновных в преступлениях против работников средств массовой информации.