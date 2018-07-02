Керимов вернулся в Россию

Российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов вернулся в Москву после того, как во Франции с него сняли обвинения в махинациях с недвижимостью с целью ухода от налогов.
Об том сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер — подразделении российского генконсульства в Марселе.
«Он занят своими делами. Как понимаете, их накопилось много за время его отсутствия», — добавил он, отметив, что в Совете Федерации Керимов еще еще не появлялся.
28 июня стало известно, что правоохранительные органы Франции сняли с Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге страны.Его задержали во Франции 20 ноября 2017 года и обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позже отпустили под залог, он не имел права покидать Ниццу. Сначала сумма составила €5 млн, но ее увеличили до €40 млн.