Керимов вернулся в Россию

Российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов вернулся в Москву после того, как во Франции с него сняли обвинения в махинациях с недвижимостью с целью ухода от налогов.

Об том сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер — подразделении российского генконсульства в Марселе.

Собеседник РБК в Совете Федерации подтвердил эту информацию.

«Он занят своими делами. Как понимаете, их накопилось много за время его отсутствия», — добавил он, отметив, что в Совете Федерации Керимов еще еще не появлялся.



28 июня стало известно, что правоохранительные органы Франции сняли с Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге страны.