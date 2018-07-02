«Яблоко» отказалось от участия в выборах мэра Москвы

«Партия не примет участия в выборах. Остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата и 110 подписей мундепов», — сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев «Интерфаксу».

На сайте партии говорится, что виноват в этом глава московского отделения партии Сергей Митрохин.

«Сергей Митрохин и группа его поддержки сорвали проведение третьего этапа московской конференции, которая могла в соответствии с законом и уставом партии выдвинуть главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову в мэры столицы. Большинство его сторонников не пришли на конференцию, сорвав кворум, необходимый для принятия решений. Кроме того, из-за срыва кворума конференция не выдвинула 14 кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве», — говорится в сообщении.

25 июня федеральное Бюро партии отменило решение московской конференции о выдвижении в мэры Москвы Митрохина, поскольку ранее не согласовала его кандидатуру для выдвижения, а конференция, на которой он был выдвинут, в нарушение устава отказалась признать полномочия ряда делегатов. Митрохин подал в суд на партию, но позже отказался от иска, так как не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.