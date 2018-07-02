«Яблоко» отказалось от участия в выборах мэра Москвы

«Партия не примет участия в выборах. Остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата и 110 подписей мундепов», — сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев «Интерфаксу».
На сайте партии говорится, что виноват в этом глава московского отделения партии Сергей Митрохин.
25 июня федеральное Бюро партии отменило решение московской конференции о выдвижении в мэры Москвы Митрохина, поскольку ранее не согласовала его кандидатуру для выдвижения, а конференция, на которой он был выдвинут, в нарушение устава отказалась признать полномочия ряда делегатов. Митрохин подал в суд на партию, но позже отказался от иска, так как не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.