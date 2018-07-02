Каждый третий молодой россиянин хотел бы уехать из России

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (88%) не хотели бы переезжать в другую страну. При этом родные и знакомые, покинувшие Россию в последние годы, есть у каждого четвертого опрошенного. О желании уехать на постоянное место жительства в другую страну сказали 10% россиян, эта доля остается неизменной в последние годы. Прежде других такое стремление выказывает молодежь (среди 18-24-летних — 31%) и люди, путешествовавшие за последние 2-3 года (19-20%).

Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии — именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.