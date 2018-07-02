Вузы против госаккредитации

В письме, с которым ознакомился «КоммерсантЪ», от имени Ассоциации ведущих университетов России и Ассоциации «Глобальные университеты», куда входят 50 крупнейших вузов РФ, говорится, что действующая система государственной регламентации в высшем образовании позволила расчистить рынок от заведомо недобросовестных вузов, но теперь устарела.

Представители вузов предлагают разработать и внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего образования вместо системы госаккредитации. Предлагается перейти от проверок силами ведомственных экспертов к проверкам уполномоченными федеральными учебно-методическими объединениями совместно с профильными советами по профессиональным квалификациям, с привлечением работодателей и профессионального образовательного сообщества. Авторы обращения предлагают также перейти от бинарной к градуированной оценке качества образования, чтобы учесть разную степень выполнения образовательными организациями требований к качеству научной и образовательной деятельности. Они считают необходимым переход от системы выявления нарушений и привлечения к ответственности за них к системе профилактики и помощи «отстающим» вузам. Для этого предлагается использовать объективные и внешние по отношению к вузам данные, основанные на мониторинге деятельности образовательных организаций и рейтинге образовательных программ, понятном, в том числе, абитуриентам и работодателям. Для отсечения слабейших образовательных программ члены ассоциаций предлагают вместо «вылавливания блох в документах» проводить выборочные проверки в виде независимого тестирования студентов второго-третьего курсов по пяти-шести ключевым предметам.

Представители академического сообщества просят Владимира Путина поручить правительству создать на базе Минобрнауки рабочую группу с участием представителей обеих ассоциаций, НСПК и Рособрнадзора. Они предлагают провести в 2018–2020 годах эксперимент по апробации новой модели, в котором приняли бы участие вузы—участники проекта «5–100» и региональные опорные университеты. До завершения эксперимента предлагается приостановить процедуры аккредитации для вузов, в нем участвующих.