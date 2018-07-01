Телеканалам разослали методичку о правильном освещении пенсионной реформы

Из администрации президента в редакции федеральных телеканалов прислали инструкцию о том, как правильно освещать инициативу правительства о повышении пенсионного возраста.

Документ опубликовала в своих блогах главный редактор канала «Навальный Live» Оксана Баулина. Официальных подтверждений его подлинности нет.

В инструкции говорится, в частности, о необходимости разъяснять, что повышение пенсионного возраста позволит повысить уровень жизни пенсионеров, а также стабилизировать Пенсионный фонд; активно использовать положительную статистику средней продолжительности жизни; подчеркивать, что пенсионная реформа это компетенция правительства и парламента, а не президента. Отдельно в документе оговаривается освещение акций протеста. Так говорится, что необходимо указывать на то, что организаторы митингов занимаются самопиаром.





В России накануне и сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста. Их организаторами выступила КПРФ, «Справедливая Россия» и сторонники Алексея Навального.