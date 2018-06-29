Киев готов к обмену

Киев готов передать Москве 23 заключенных, заявила Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.

«Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем», — сказала Денисова на пресс-конференции, запись которой опубликована на ее странице в Facebook.

Конкретные фамилии она называть не стала. Денисова отметила, что Украина сожалеет, что гуманитарная миссия омбудсменов, была заполитизирована и заблокирована Россией.

28 июня Денисова приехала в Ямало-Ненецкий автономный округ, где отбывает срок украинский режиссер Олег Сенцов, но на территорию колонии ее не пустили. 9 июня в ходе телефонных переговоров президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных как в России, так и на Украине.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в российской колонии «Белый медведь» по обвинению в террористической деятельности, с 14 мая держит голодовку. Он требует освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных.