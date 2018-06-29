Олег Навальный: не бойтесь ничего, берегите себя и не унывайте!

Этот бложек можно считать дневником моего заключения. Не слишком интересно, как Вы могли бы заметить. В основном он состоит из рисунков, поздравлений родных с днями рождения и хроники борьбы с однобровыми малышами (aka представителями УФСИН по Орловской области). Детали моего противостояния увлекательны словно чемпионат по бинго (лото) в доме престарелых. Можно сказать, что летопись последних 1278 дней моей жизни. В конце любого повествования в современном чтиве есть раздел «благодарности». Ну так вот. Спасибо:

- моей семье, которая поддерживала меня с неослабевающим вниманием и заботой и потеряла куда больше нервных клеток переживая за меня, чем я тут, попевая чиф и кофеек со сгухой. Спасибо родителям, детям, племянникам и племянницам, тетям и дядям, кузенам и кузинам и прочим с меньшим содержанием родственной крови. Моей нежной Вико, которую я оставил в одиночестве разбираться с dos banditos и различными незавершенными мною делами, Бро, который обещал заботиться о семье в мое отсутствие, и как всегда сдержал слово. И конечно маме! Мама это святое.

- Адвокатам Кириллу и Алевтине. Все 3,5 года они заставляли трепетать службы УИС местного уезда, прокуратуру и Урицкий районный суд. Большую часть моего срока, которую я провел в одиночке, они были единственными представителями разумных форм жизни, доступными для общения. Этот период был тяжким испытанием для моих защитников. Именно им я в подробностях рассказывал о прочитанных книгах, тонкостях криминального комьюнити, философских озарениях и прорывных коммерческих идеях. Они слушали стойко, благо нервы их закалены многолетней практикой уголовных дел, и как старались не зевать и не закатывать глаза. Они выполняли роль связных и курьеров. Да чего уж там, они тайком, под страхом потери лицензии подкармливали меня, сидящего в карцере шоколадом.

- Паше Акимову. Чувак нашел мне занятий на огромное количество зэкочасов, придумал и реализовал идеи со стикерами для Telegram и постам тюремных тату. Устраивал благотворительные вечеринки со сбором средств для моей семьи, организовал колабы с различными художниками на пространстве от Веллингтона до Омска.

- команде ФБК, которая неистово переписывалась со мной все эти годы. Кире, которая была главным литературным рабом и вынуждена была декодировать мою тайнопись (отличная причина радоваться, когда тебя сажают в спецприемник), Ане, отправляющей мне Гарри Поттера и его метод рационального мышления в расчлененке, Лене, которая приняла вызов почтового челенджа #невпихуемое (долго объяснять) и была достойным и равным соперником и еще многим и за многое, но главное за то, что эти ребята делают для нашей прекрасной страны. Надеюсь меня пригласят в эфир, где я смогу сбрить осточертевшие мне усы.

- Тане Фельгенгауэр за популяризацию меня на радиоволнах, за многолетнюю переписку, за то, что не испугалась приехать к з/к на свидание, за продуктовую передачку в конце то концов.

- Мике и Алексею, которые предложили мне занятия тренирующие память и ухудшающие почерк, убившие многие дни. Сохраню таинственность в этом отношении.

- Росузнику и лично Нииките Канунникову, осуществляемому координацию переписки. Это настоящий герой невидимого фронта. Как он все это время разбирался в этом клубке писем и ответов на них – тайна, достойная пера Дэна Брауна.

- Сказочницам Лене, Тане и Маше, которые неустанно держат связь с десятками п/з/к и не дают скучать, а меня, вдобавок заваливали книгами и сувенирами из самых глубин русского рока.

- Евгении Марковне Альбац, которая трудоустроила меня журналистом и даже платила зарплату за контент сомнительного качества, что и позволило приобретать в ларьке чайную заварку и сгуху.

- Meduzе за то, что публиковали мои рассказы о Чубакке и прочее. Подобное могут делать только люди с огромным сердцем и глазами полными милосердия.

- друзьям детства, отрочества, институтства и почтовикам, которые не пропали, не забыли и поддерживали меня и семью в аспектах нормальных и материальных.

- друзьям по переписке, которым нет количественной и качественной оценки. Фельдману и Зотовой с их поларойдными снимками и авторскими снимками, Суэте и Mr. Любимому с их ягнятиной и капкейками, Эмилю Рамиловичу с его гостинцами из Пыть-Яха, Лене Кореневой с ее котами и интересным контентом, Муре и Яше с их математикой, моральными терзаниями и рассказами о заморских странствиях и пытками в ФСБ, Саше, Паше и Саше Филиппенко с их семейным величием и привнесением театра в мою семью, Асе Казанцевой с иллюстраторской работой для меня и разъяснением по последствиям лоботомии у золотых рыбок, Захару Абрамовичу – капитану дальнего плавания, просто за то, что он есть. А также Александре Астаховой, Лизе и Игорю из Канады и Алексею из Москвы. Всех упомянуть тут не мыслимо, так как это сделает пост не читаемым. Все мои друзья по переписке сделали одно очень важное дело для меня, помогли провести время интересно. Единственное, что я забираю из колонии домой – это Ваши письма! И это – 4 огромных-мать-его-сумки.

- учителям. Кодеру Алексею за VBA, художнице Саше за ИЗО, носителю языка Филиппе за английский и Doom-babushku, профессору Дмитрию за математику. Всем тем, кто бессистемно учил меня собирать оригами, говорить на японском и немецком, писать сценарии и рассказы. Я оказался бездарем и ничему толком не обучился, но кайфово провел время в этом университете для политзэка.

- всем читающим эту фэйсбучку и лайкающим ее и мой Инстаграмм. Именно Вы заставили меня чувствовать себя в безопасности. Именно Вы изменили многое в ИК-5, так как посредством моих публикаций любое вопиющее незаконное действо слуг народа могло стать публичным, а значит чертовы сатрапы избегали откровенного беспредела в общем и в частности.

Вы классные, друзья. Большое спасибо, что родились, не бойтесь ничего, берегите себя и не унывайте!