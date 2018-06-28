Украинского омбудсмена не допускают к Олегу Сенцову

В Ямало-Ненецкий автономный округ, где отбывает срок украинский режиссер Олег Сенцов, 28 июня прибыли уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Они прилетели в регион самостоятельно, не согласовывая свои действия друг с другом. Обе были намерены посетить в колонии «Белый медведь» Олега Сенцова.

Денисову на территорию колонии не пустили.

«С 9 утра я у входа в колонию, пытаюсь встретиться с Олегом Сенцовым. Татьяна Москалькова была здесь полчаса назад, она проехала мимо меня, хотя прекрасно меня видела. Такое демонстративное поведение вызывает один вопрос — как она собирается выполнять соглашение президентов?», — написала Денисова в Facebook.Между тем Татьяна Москалькова встретилась с Сенцовым. По ее словам, он в удовлетворительном состоянии.

«Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма», — передает ТАСС слова российского омбудсмена.

9 июня в ходе телефонных переговоров президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных как в России, так и на Украине.

В российской колонии «Белый медведь» с 14 мая держит голодовку украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок по обвинению в террористической деятельности. Он требует освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Одним из последних задержанных на Украине россиян стал руководитель РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого обвинили госизмене.