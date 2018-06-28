Новое дело Юрия Дмитриева

27 июня историка и правозащитника Юрия Дмитриева задержала полиция и доставила в ИВС. Как сообщил 28 июня ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов, Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Он является подозреваемым.

«По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год подозреваемый, проживая в городе Петрозаводске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери», — говорится в сообщении СКР по Республике Карелия. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



Юрия Дмитриева задержали 27 июня, когда он со знакомой поехал на кладбище, рассказала накануне его дочь Екатерина Клодт.

«Он ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых, — рассказала Клодт «Новой газете». — Он ездил вместе с подругой со двора. По ее словам, после кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело, что надо ехать в ИВС».

На сайте НТВ накануне появилась информация, что при себе у Дмитриева был чемодан с вещами, кроме того, он заранее сдал свою собаку в приют. Дмитриев собирался уехать в Польшу из-за появления новых фактов, доказывающих предъявленные ему обвинения, сообщало НТВ.



Однако дочь историка опровергает эти сведения: «По словам папиной знакомой, у них была сумка с чистыми вещами, чтобы переодеться после работы на кладбище и зайти в монастырь». Клодт также опровергла информацию о том, что Дмитриев заранее сдал свою собаку в приют. «Собака дома, у нее течка», — сказала она.



Дмитриева первый раз арестовали в декабре 2016 года по обвинению в хранении порнографии. На его компьютере нашли снимки приемной дочери. Дмитриев говорит, что делал их для отслеживания ее состояния здоровья и отчета перед органами опеки. 5 апреля 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение оружия. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, срок сократили до 3 месяцев. Прокуратура обжаловала это решение. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.