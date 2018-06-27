Определены дата и место встречи Путина с Трампом

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс». По словам Ушакова, «для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США — это третья страна». Конкретное место и дата будет объявлена в четверг.

Встреча Путина с Трампом начнется с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, упор будет сделан на двусторонние отношения, Сирию и вопросы разоружения

В Кремле не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять некое совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

Ранее сообщалось, что встреча президентов может состояться в Вене или Хельсинки.

На встрече с Болтоном Путин выразил надежду на то, что его визит станет шагом к исправлению отношений с Вашингтоном, передает ТАСС. «Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации» — сказал Путин.



